Новая услуга: Ответственное хранение
Более 20 лет ежедневно перевозим
сборные грузы

География перевозок

Широкий географический охват терминалов в России, Республики Беларусь, Казахстана, Киргизии, Китая сокращает время обработки и перевозки заказов. Cегодня отделения «Энергии» находятся в 400 городах.

Мы каждый день доставляем грузы различных категорий и объемов до самых удаленных и труднодоступных регионов. Это делает сотрудничество с нами удобным и выгодным.

Россия 363 терминала

Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск,
Владивосток, Екатеринбург

Казахстан 7 терминалов

Алматы, Астана, Усть-Каменогорск,
Павлодар, Караганда

Беларусь 6 терминалов

Минск, Брест, Витебск,
Гомель, Могилев

Китай 6 терминалов

Гуанчжоу, Маньчжурия, Шанхай,
Пекин, Шэньчжэнь

Киргизия 18 терминалов

Бишкек, Ош, Токмак,
Каракол, Кара-Балта

Мы разрабатываем оптимальные схемы перевозки сборных
грузов и оказываем комплексный подход, что позволяет
сократить стоимость и сроки транспортировки.

Энергия – надежный партнер как для крупных компаний,
так и для физических лиц.

  • 600 грузовых
    машин
  • 603 терминала «Энергии»
    по городам
  • 4 500 сотрудников
    в организации
  • 35 000 населенных
    пунктов в логистической сети

Широкий спектр услуг

Доставка грузов 20ф и 40ф контейнерами

Доставка в любую точку РФ, из Китая в любой город РФ, доставка на месторождения, рудники и т.д, ускоренный поезд Новосибирск - Якутск, Москва - Якутск

Ответственное хранение

NRG-Экспресс

Сервис, который ценит ваше время
и комфорт на всех этапах

Авто-, авиа- и Ж/Д
грузоперевозки

Быстрая, бережная и профессиональная доставка грузов по России, Китаю, Евросоюзу и странам Таможенного союза

Забор
и доставка

Мы заберем груз перед отправкой или доставим его до нужного адреса

Упаковка
груза

Обрешетка, европалета, стрейч-плёнка,
коробка, пленка и другое

Погрузка,
разгрузка

Погрузочно-разгрузочные работы, как
при заборе, так и при доставке груза

Доставка до маркетплейсов

Обеспечим своевременное поступление товаров на склад маркетплейса

Интернет-магазинам

Доставка заказов до клиентов по России и странам СНГ

NRG-Гарант

Покупайте товар без личного
присутствия

Формы
оплаты

Оплата может осуществляться отправителем груза,
его получателями и даже третьим лицом

Страхование груза

Защитит от любых непредвиденных
ситуаций

Уведомление
о прибытии

SMS-уведомление о прибытии вашего
груза

Последние новости и события

09:03 - 26 марта 2026

Якутск: закрытие паромной переправы через р. Лена

09:03 - 26 марта 2026

Магадан: закрывается "зимник" через р. Алдан

10:03 - 17 марта 2026

Закрытие зимней дороги на город Ленск и Мирный

12:03 - 31 марта 2026

Чита: Переезд терминала

1 и 2 апреля терминал переезжает на новый адрес